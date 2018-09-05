Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 13:49

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımında Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

U21 Süper Ligi’nde geçen hafta sahasında Atiker Konyaspor’a mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımında, 5.

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımında Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

05 Eylül 2018 13:49

haftada oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor.


Evkur Yeni Malatyaspor U21 Takımı henüz 3 puanla tanışamaması moralleri bozarken, Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un kadroda farklı alternatiflere yönelebileceği belirtiliyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan takım, daha sonra pas ağırlıklı çift kale maç yaptı.



“İnşallah alt yapı olarak daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum”


Takımdaki son durumu değerlendiren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Konyaspor maçında sadece futbol oynamayı düşünen bir takımla, buna müsaade etmeyen bir takım vardı. Biz skordan ziyade futbolcu gelişimi ve oynanan futbolun kalitesine bakıyoruz. Tabi bu sezon bazı düşüncelerimizden dolayı U21 kategorisinde saha sonuçları iyi olmadı. Bunun nedenini daha önce açıklamıştık. U21 olmayacak, U19 olacak. Bizde bu doğrultuda bazı adımlar atıyoruz. İnşallah alt yapı olarak daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç