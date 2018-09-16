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Evkur Yeni Malatyaspor U21'de galibiyete hasret

Süper Lig U21Ligi’nde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibine 1-0 yenilerek kazanamama serisini 5 maça çıkardı.

Süper Lig U21Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibine 1-0 yenilerek kazanamama serisini 5 maça çıkardı.


Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta rakibi karşısında varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Oğuzhan Aydoğan'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.


Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, bugüne kadar oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.


Sarı-kırmızılı altyapı önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

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