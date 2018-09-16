Evkur Yeni Malatyaspor U21'de galibiyete hasret

Süper Lig U21Ligi’nde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibine 1-0 yenilerek kazanamama serisini 5 maça çıkardı.
Süper Lig U21Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibine 1-0 yenilerek kazanamama serisini 5 maça çıkardı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta rakibi karşısında varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Oğuzhan Aydoğan'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, bugüne kadar oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı altyapı önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.