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30 Ağustos 2018 14:10

Evkur Yeni Malatyaspor, Umut Nayir ve Mustafa Akbaş’tan haber bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, transferin bitmesine saatler kala forvet ve savunma hattına transfer yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Umut Nayir ve Mustafa Akbaş’tan haber bekliyor

30 Ağustos 2018 14:10

Sarı-kırmızılı kulübün Beşiktaşlı Umut Nayir ve Trabzonsporlu Mustafa Akbaş’tan haber beklediği belirtildi.


Transferde son olarak Ganalı Sulley Muniri’yi renklerine bağlayan Malatya ekibi, Beşiktaşlı Umut Nayir’i de kiralık olarak transfer etmek için görüşmelerini hızlandırırken, Trabzonsporlu Mustafa Akbaş’tan ise haber beklediği belirtildi. Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut’un alınmasını istediği Umut Nayir ve Mustafa Akbaş transferlerinin her an gerçekleşebileceği bildirildi.


Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Umut Nayir’in Beşiktaş’ta yedek kalmak istemediği ve oynayabileceği bir kulübe transfer olma arzusunu siyah-beyazlı yönetime ilettiği öğrenilirken, yönetimin de bu talebe sıcak yaklaştığı ifade edildi.




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