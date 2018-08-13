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13 Ağustos 2018 11:56

Evkur Yeni Malatyaspor VAR sisteminden memnun

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup edeb Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci sürerken, Başkan Adil Gevrek lige önemli bir galibiyetle başladıklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor VAR sisteminden memnun

13 Ağustos 2018 11:56


Karşılaşmayı İHA’ya değerlendiren Adil Gevrek, alınan galibiyet ve uygulamaya sokulan VAR sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gevrek, geçen sezon hakem hatalarından dolayı canı en çok yanan takımlardan biri olduklarını belirterek, “Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Teknik heyeti ve oyuncularımı kutluyorum. İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek bize ekstra motivasyon sağlayacaktır. Tabi burada önemli olan nokta VAR sisteminin uygulanmasıydı. Maçın hakemi birçok tartışmalı kararda VAR’a başvurdu. Geçen sezon hatırlanacak olunursa hakem hatalarından en çok canı yanan takımlardan birisiydik. Hep şunu söyledik; hakemler adil kararlar versin. Bu yeni sistem bu tartışmaları büyük oranda azaltacaktır diye düşünüyorum. Eğer VAR olmasaydı attığımız gol ofsayttan, yediğimiz gol yine ofsayttan değer kazanmayacak, Mina’ya yapılan sert faul kırmızı kart olarak değerlendirilmeyecekti. Kısacası VAR olmasa birçok yanlış karar olacaktı. Bu sistem belki de yarın oynadığımız bir maçta da bizim hoşumuza gitmeyen kararlar doğuracak. Olabilir, doğru karar verilsin de bizim hoşumuza gitmesin” diye konuştu.




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