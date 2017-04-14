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14 Nisan 2017 17:57

Evkur Yeni Malatyaspor yağmurda göle dönüşen sahada çalıştı

TFF 1.

Evkur Yeni Malatyaspor yağmurda göle dönüşen sahada çalıştı

14 Nisan 2017 17:57

Lig Lideri Evkur Yeni Malatyaspor’da, 28. haftada oynanacak Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı-kırmızılı takımda günün tek idmanı saat 16.00’da yapıldı. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, yağmurdan dolayı idman sahalarının su toplaması futbolcuların ve teknik heyetin işini zorlaştırdı. Geçtiğimiz yıl yapılan idman sahasının drenaj kanalları hizmet vermeyince antrenman sahasının bir çok bölümünde su öbekleri oluştu. Futbolcuların hem koşusuna hem de topla yapılan çalışmasına engel olan su birikintileri, takımın tam sahada idman gerçekleştirmesini engelledi. Günün idman programında dar alanda adam adama oyun oynatacak teknik heyet, topla olması gereken çalışmayı gerçekleştirmek için sahanın bir bölümünü yağmur sularından arındırdı. Yardımcı antrenörler Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, kulüp çalışanı Metin Demir ellerine aldıkları süngerli çek paslarla suyu dışarı taşıdı.


Açılan alanda yaklaşık 60 dakikalık bir gerçekleştiren futbolcular, açma-germe yaparak idmanı tamamladı.




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