Evkur Yeni Malatyaspor yarın toplanacak

haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Ligin 4. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara milli takım maç arası nedeniyle 3 gün izin verildi. Pazartesi günü sona erecek iznin ardından salı günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanacak olan takım, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek. Atiker Konyaspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet sonrası oynanan futboldan memnun olmayan teknik direktör Erol Bulut’un futbolcularını uyarması bekleniyor. Karşılaşma sonrası Bulut, "Atiker Konyaspor karşılaşmasında futbol adına bir şey oynamadık. Milli maç arası olduğunda maalesef biz hep böyle yenilgiler alıyoruz. Geçen sezon Antalya ve Trabzon’da da oldu. Nedense bizim futbolcularımız daha çok maçtan sonraki günü düşünüyorlar. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Kendimizi toparlayacağız. Yaptığımız hataları analiz edeceğiz. Beşiktaş maçına iyi hazırlanacağız” dedi.