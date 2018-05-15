Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon yol haritasını belirledi

Kendisi bize büyük emeklerle hazırlanmış bir proje sundu. Yönetim olarak bu hepimizin çok hoşuna gitti. İnşallah Erol Hoca ile daha uzun süreli çalışırız” dedi.

Sezon değerlendirmesi ve Erol Bulut’un durumu ile ilgili İHA’ya konuşan sarı-kırmızlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, önemli açıklamalarda bulundu. Sezona Kayserispor galibiyetiyle nokta koymak istediklerini belirten Gündüz, “Çok şükür bu sezon hedefimizi gerçekleştirdik. Ligde kalma hedefiyle yol açıktık ve bunu da başardık. Emeği geçen başta hocamız olmak üzere, teknik ekip ve kulüp çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten başarılı bir sezon geçirdik diye düşünüyorum. Daha ligdeki ilk sezonumuzda büyük bütçeli takımların birçoğunu geride bıraktık. Sezona Kayseri galibiyetiyle nokta koymak istiyoruz” dedi.

“Bize büyük emeklerle hazırlanmış bir proje sundu”

Gündüz, geçen hafta oynadıkları Galatasaray müsabakası öncesi İstanbul’da toplandıklarını da belirterek, “Galatasaray maçı öncesi yönetim olarak İstanbul’da oldukça faydalı bir toplantı yaptık. Bu toplantının bir bölümüne Erol Hocamız da katıldı. Kendisi bize büyük emeklerle hazırlanmış bir proje sundu. Bu yönetim olarak hepimizin çok hoşuna gitti. Bu projede en önemli çalışma altyapıyla ilgili çalışma. Hocamız altyapıda futbolcu çıkaran bir sistem üzerinde bir çalışma yapmış. İnşallah Erol Hoca ile daha uzun süreli çalışırız. Bunun dışında transferle ilgili de birçok konuyu netleştirdik. Transfer komitemizi belirledik. Bu komitenin içerisinde Erol Bulut Hocamız ve Ali Ravcı Hocamız da bulunuyor. Ve en önemlisi transferde hocamızın bilgisi dışında oyuncu alınmayacak. Bu kararları oyladık ve kabul ettik. İnşallah yeni sezonda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.