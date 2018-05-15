Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 16:53

Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon yol haritasını belirledi

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Erol Bulut ile önümüzdeki sezona dair bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hocamız ile Galatasaray maçı öncesi toplantı yaptık.

Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon yol haritasını belirledi

15 Mayıs 2018 16:53

Kendisi bize büyük emeklerle hazırlanmış bir proje sundu. Yönetim olarak bu hepimizin çok hoşuna gitti. İnşallah Erol Hoca ile daha uzun süreli çalışırız” dedi.


Sezon değerlendirmesi ve Erol Bulut’un durumu ile ilgili İHA’ya konuşan sarı-kırmızlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, önemli açıklamalarda bulundu. Sezona Kayserispor galibiyetiyle nokta koymak istediklerini belirten Gündüz, “Çok şükür bu sezon hedefimizi gerçekleştirdik. Ligde kalma hedefiyle yol açıktık ve bunu da başardık. Emeği geçen başta hocamız olmak üzere, teknik ekip ve kulüp çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten başarılı bir sezon geçirdik diye düşünüyorum. Daha ligdeki ilk sezonumuzda büyük bütçeli takımların birçoğunu geride bıraktık. Sezona Kayseri galibiyetiyle nokta koymak istiyoruz” dedi.



“Bize büyük emeklerle hazırlanmış bir proje sundu”


Gündüz, geçen hafta oynadıkları Galatasaray müsabakası öncesi İstanbul’da toplandıklarını da belirterek, “Galatasaray maçı öncesi yönetim olarak İstanbul’da oldukça faydalı bir toplantı yaptık. Bu toplantının bir bölümüne Erol Hocamız da katıldı. Kendisi bize büyük emeklerle hazırlanmış bir proje sundu. Bu yönetim olarak hepimizin çok hoşuna gitti. Bu projede en önemli çalışma altyapıyla ilgili çalışma. Hocamız altyapıda futbolcu çıkaran bir sistem üzerinde bir çalışma yapmış. İnşallah Erol Hoca ile daha uzun süreli çalışırız. Bunun dışında transferle ilgili de birçok konuyu netleştirdik. Transfer komitemizi belirledik. Bu komitenin içerisinde Erol Bulut Hocamız ve Ali Ravcı Hocamız da bulunuyor. Ve en önemlisi transferde hocamızın bilgisi dışında oyuncu alınmayacak. Bu kararları oyladık ve kabul ettik. İnşallah yeni sezonda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç