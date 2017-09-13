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13 Eylül 2017 15:45

Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadındaki ilk maçı kazanmak istiyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Yeni stadımıza galibiyetle merhaba demek istiyoruz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadındaki ilk maçı kazanmak istiyor

13 Eylül 2017 15:45


Takımdaki son durumla ilgili İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Ravcı, Bursaspor ile yeni statlarında oynayacakları müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.


Geçen hafta Kasımpaşa karşısında son dakikada gelen golle mağlup ettiklerini hatırlatan Ravcı, “Kasımpaşa karşısında biz de galip gelebildik. 2-2 olduktan sonra atanın kazanacağı bir maç havasına büründü 90 dakika. Ancak frikikten gelen golle ne yazık ki sahadan mağlup ayrıldık. Futbolda bu tür şeyler var, bundan sonra da olacaktır. Lakin futbolda olmayan ya da olmaması gereken şeyler de vardı. Mesela hakemin maçın kaderine etki eden kararı. Oyuncumuzun neredeyse ayağı kırılacaktı ama hakem bunu yeterli görmeyip sadece sarı kart verdi. O dakikada rakibin eksik kalacak olması maçın gidişatını etkilemezdi diyen bir tek kişi bile çıkmaz. Biz bu tür kararların artık son bulmasını istiyoruz. Daha dikkatli, daha özverili olmalı hakemlerimiz” dedi.



“Taraftarlarımız bekliyoruz”


Ravcı, yeni statlarındaki açılış maçında Bursaspor ile karşılaşacaklarını belirterek, “İnşallah yeni stadımız bu hafta kapılarını açacak. Yeni stadımıza galibiyetle merhaba demek istiyoruz. Bu Malatya için tarihi önemi olan maça bütün taraftarlarımız bekliyoruz” diye konuştu.




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