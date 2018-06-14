Malatyaspor’da hem futbolculuk hem de teknik direktörlük yapan ve camia tarafından oldukça sevilen bir isim olan Palancı’ya bir destek de Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminde geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un altyapı sorumlu yöneticisi Mehmet Maden, Hayati Palancı’nın başarılı olacağına yürekten inandığını söyledi.

Malatya’nın BAL’daki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un Palancı’yı göreve getirerek doğru bir adım attığını kaydeden Maden, “Malatya futboluna olumlu yansımaları olması muhtemel bir adım atıldı ve Hayati Hocamız takımın başına getirildi. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün yönetimini bu karardan dolayı kutluyorum. Hakikaten Hayati Hocamız Malatya’mıza mal olmuş, oldukça sevilen ve sayılan bir isimdir. Bu anlamda Malatyaspor’daki başarılarını da unutmamak lazım. Biz Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak Yeşilyurt Belediyespor Kulübüne her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bundan sonraki süreçte daha koordineli ve ortak çalışma yürütmemiz adına gerekli çaba gösterilecektir. Bir kez daha Hayati Palancı hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.