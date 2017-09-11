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11 Eylül 2017 14:31

Evkur Yeni Malatyaspor’a İstanbul’da coşkulu karşılama

Süper Lig’in 4.

Evkur Yeni Malatyaspor’a İstanbul’da coşkulu karşılama

11 Eylül 2017 14:31

haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul’a giden Evkur Yeni Malatyaspor’a Malatyalı taraftarlar havaalanında coşkulu bir karşılama hazırladı.


Saatler öncesinde Atatürk Havaalanı’nda takımlarını beklemeye başlayan sarı-siyahlı taraftarların, teknik heyet ve futbolcuları görmesiyle birlikte coşkuları tavan yaptı.


İstanbul’da yaşayan Malatyalılar, özellikle teknik direktör Ertuğrul Sağlam’a büyük ilgi gösterirken, genç hocayla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


Takım otobüsü havaalanından ayrılırken tezahüratlarla takımlarına destek veren sarı siyahlı taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldı.




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