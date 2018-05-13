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13 Mayıs 2018 13:41

Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 futbolcu sezonu kapattı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan 3 futbolcunun sezonu kapattıkları belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 futbolcu sezonu kapattı

13 Mayıs 2018 13:41


İstanbul’da şampiyonluğun en ciddi adaylarından Galatasaray’a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor, müsabakada sakatlanan sağ bek Issam Chebake’nin omuzunda yırtık, golcü Eren Tozlu’nun bilek kısmında yırtık, savuma oyuncusu Arturo Mina’nın ise iç yan bağlarında esneme olduğu ifade edildi. Bu oyunculardan Chebake’nin omuz kapsülünde yırtık tespit edildiği ve en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İç yan bağlarından esneme tespit edilen ve ilk kontrolünde ayak bileğinde darbeye bağlı yırtılmaya rastlanan Eren Tozlu’nun da sezonu kapattıkları belirtildi.


Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’un sezonun son maçında sahasında oynayacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımda bu maçta Erol Bulut’un sahaya yedek ağırlıklı bir kadro süreceği ifade edildi.




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