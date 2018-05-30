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30 Mayıs 2018 13:08

Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuya transfer teklifi

Evkur Yeni Malatyaspor’un 4 futbolcusuna talip çıktığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuya transfer teklifi

30 Mayıs 2018 13:08


Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in bir açıklamasında, “4 futbolcumuza teklif var. Bunların ikisine dolaylı, ikisine ise resmi yollardan transfer teklifi aldık” demesinin ardından gözlerin çevrildiği sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların kimler olduğu merak konusu olmuştu. Edinilen bilgiye göre başkanın isimlerini açıklamadığı futbolcular Godson Azubuike, Khalid Boutaib, Ertaç Özbir ve Sadık Çiftpınar.


Evkur Yeni Malatyaspor’un yabancı oyuncuları Godson Azubuike ve Khalid Boutaib’e İngiltere Premier Ligi’nden, Ertaç Özbir ve Sadık Çiftpınar’a ise Süper Lig’den transfer teklifleri geldiği öğrenildi.


Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir’e menajerler aracılığıyla teklif gelirken, Godson Azubuike ve Khalid Boutaib’e ise resmi kanallardan transfer teklifi geldiği öğrenildi.


Şu an ülkesi Fas’ın Dünya Kupası maçlarına hazırlandığı kampın kadrosunda bulunan Khalid ve ülkesi Nijerya’da tatilini geçiren Azubuike’ye gelen tekliflerin resmi kanallardan olması ve teklif edilen ücretlerin iyi olmasının sarı-kırmızılı yönetimi bu transferlere sıcak baktırdığı öğrenildi.




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