Evkur Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek'ten camiaya mesaj

Bu tablo bir bütün olarak hareket etmemizin, doğru işler yapmamızın sonucudur aslında” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. E.Y. Malatyaspor Kulübü'nün bugün Türkiye'nin en sorunsuz takımlarından birisi olduğunu belirten Geverk, “E.Y. Malatyaspor olarak ligdeki ve kupadaki gidişatımızı gayet iyi buluyorum. Aldığımız son Galatasaray galibiyeti hakikaten çok güzel oldu. Hemen ardından kupada turu geçmemiz bu başarılı süreci daha da taçlandırdı. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Bu tablo bir bütün olarak hareket etmemizin, doğru işler yapmamızın sonucudur aslında. İnşallah bu gidişatımızı devam ettireceğiz” dedi.

“İnşallah doğru işler yapmaya devam edeceğiz”

E.Y. Malatyaspor camiası olarak bir bütünlük yakaladıklarını da belirten Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“E.Y. Malatyaspor camiası ne büyük olduğunu her defasında göstermiş bir camiadır. Sahamızda oynadığımız Galatasaray müsabakasında da gördük ki biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız engel yoktur. Büyük taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum, bu zorlu maratonda takımlarının yanında oldukları için. İnşallah yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak doğru işler yapmaya devam edeceğiz.”