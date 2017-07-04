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04 Temmuz 2017 15:26

Evkur Yeni Malatyaspor’da antrenman sahası bakımı

Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenman sahaları yeni sezon öncesi bakıma alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da antrenman sahası bakımı

04 Temmuz 2017 15:26


Sarı siyahlı kulübün çim bakım ekibi saha zemininin hava alması için çeşitli işlemler uygulayıp, kumlama ve sulama işlemi yapıyor.


Ertuğrul Sağlam’ın Evku Yeni Malatyaspor’da göreve başladığı hafta içerisinde Malatya’ya gelerek Nurettin Soykan Tesislerini gezip, eksikleri belirlemesinin ardından antrenman sahaları yoğun bakıma alındı. Yeni sezonda idman yoğunluğunun artacağı göz önüne alınarak, saha zemininde bulunan çimlerde gübreleme, kök havalandırması, drenaj açma, ara ekim gibi işlemler uygulanıyor.


Kulübün çim ekibi antrenman sahalarını takım Malatya’ya dönmeden sezon öncesine yetiştirebilmek için gecesini gündüzüne katarken, futbolcuların sakatlanmayacağı bir zemin oluşturma gayretlerini sürdürüyor.




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