Evkur Yeni Malatyaspor’da Atiker Konyaspor mesaisi başladı

haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor ile 4 Mart Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan çalışmaya çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bulunan Teknik Direktör Erol Bulut katılmadı. Antrenman Yardımcı Antrenör Turgay Karslı yönetiminde yapıldı. Kardemir Karabükspor maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmana, maçta ayağına darbe alan Adem Büyük katılmadı. Adem’in önemli bir şeyinin olmadığı, maç gününe kadar hazır hale geleceği belirtildi. Bu sezon, başı sakatlıklardan kurtulmayan Issiar Dia da uzun bir aradan sonra yeniden antrenmanda yer aldı. Golcü futbolcunun hazır hale gelmesinin en az 2 hafta süreceği bildirildi.

Berk Yıldız’ın köpeği antrenmanın neşe kaynağı oldu

Öte yandan genç futbolcu Berk Yıldız’ın Çin Aslanı cinsi köpeği antrenmanın neşe kaynağı oldu. Panço isimli köpek sevimliliğiyle futbolcuların büyük ilgisini çekti. Bu arada Doğanşehirliler Derneği antrenmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti. İkinci kaptan Sadık Çiftpınar ile bir süre sohbet eden dernek başkanı Dilaver Gür, Kardemir Karabük galibiyetinden dolayı takımı tebrik etti.

“Yeni Malatyaspor bizim ortak değerimizdir”

Doğanşehirliler olarak Yeni Malatyaspor ile gurur duyduklarını belirten Gür, “Karabük karşısında aldığımız galibiyetle oldukça rahatladık. Biz sonuna kadar takımımızın yanındayız. Yeni Malatyaspor bizim ortak değerimizdir. İnşallah bu ligde kalıcı olacağız ve bu ligin süper takımı olacağız. Ben Konyaspor maçı öncesinde dernek olarak takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Sizlerin desteği olduğu sürece inşallah bizim sırtımız yere gelmeyecek”

Sadık Çiftpınar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu tür ziyaretler gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu şehrin arkamızda olduğunu hissediyoruz. Doğanşehirliler Derneğimize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün takım adına ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olduğu sürece inşallah bizim sırtımız yere gelmeyecek. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Konya’dan da güzel bir galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.