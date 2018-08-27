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27 Ağustos 2018 14:48

Evkur Yeni Malatyaspor’da Atiker Konyaspor mesaisi başladı

Süper Lig’in ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek taraftarını memnun eden Evkur Yeni Malatyaspor, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Atiker Konyaspor mesaisi başladı

27 Ağustos 2018 14:48


E.Y. Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Atiker Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda, Kayserispor maçındaki iyi oyun ve alınan 1 puanın yanı sıra sakat oyuncuların da iyileşmesi moralleri yükseltirken, Teknik Direktör Erol Bulut’un iyi oyundan dolayı futbolcularını tebrik ettiği öğrenildi.


Malatya temsilcisinde hafif sakalığı bulunan Ömer Şişmanoğlu dışında eksik bulunmadığı, tecrübeli golcünün de maç gününe kadar hazır hale geleceği belirtildi.



Orta sahaya yabancı oyuncu transferi


Bu arada transferde hareketli saatlerin yaşandığı Evkur Yeni Malatyaspor’da anlaşma sağlanan Trabzonsporlu Mustafa Akbaş’tan sonra orta sahaya da transfer yapılacağı ve alınacak ismin yabancı olacağı bildirildi.


Mustafa Akbaş ile savunmasını güçlendirmek isteyen Malatya ekibi, Mısır ligine transfer olarak takımdan ayrılan Azubuike’nin yerini ise yine yabancı bir futbolcuyla doldurmayı planlıyor.




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