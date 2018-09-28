İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evkur Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 7.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular katıldı.


Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Aleksic'in özel bir bandajla çalıştığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi.


Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.