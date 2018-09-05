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05 Eylül 2018 13:47

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Milli arada 4 gün izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

05 Eylül 2018 13:47

haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakasının hazırlıkları için bugün toplandı.


Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’a mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı. Sakat oyuncular Murat Yıldırım ve Mitchael Donald’ın da iyileşmesiyle morallerin düzeldiği Malatya ekibinde teknik heyetin kadroda değişeme gitmesi bekleniyor.


Orta sahadaki görüntüsünden dolayı eleştirilere hedef olan Erol Bulut’un Donald, Murat Yıldırım ve Muniri isimlerini alternatif olarak düşündüğü öğrenildi.


Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.




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