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Evkur Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Antrenman başında saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, milli maç dönüşü lige iyi bir başlangıç için Beşiktaş'tan puan almaları gerektiğini vurguladı.


Son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının geride kaldığını ve o maçtan çıkarılması gereken birçok ders olduğunu ifade eden Bulut, “Cumartesi günü önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz haftalar ilerledikçe daha iyi duruma gelen bir takım. Ancak biz de ilk 3 haftada oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlarla nasıl bir takım olduğumuz gösterdik. Sizden lige iyi başlamak için Beşiktaş maçına iyi motive olmanızı istiyorum. Konyaspor maçı geride kaldı ve bu maçtan çıkaracağımız birçok ders var” dedi.


İstasyon ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti. Bulut'un çift kale maçta Donald ve Murat Yıldırım'a as takımda şans verdiği görüldü.


Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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