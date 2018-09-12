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Evkur Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.


15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı maça yaptığı taktik antrenmanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda morallerin yerinde olduğu görüldü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan orta saha oyuncuları Mitchell Donald ile Murat Yıldırım takımla birlikte çalışmalara katıldı.


Dün takımdan ayrı düz koşu yapan sol bek Rahman Buğra Çağıran ve orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques'in de takımla çalıştığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanda daha sonra mavi ve yeşil takım olmak üzere ikiye ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. Taktik çift kalede Erol Bulut'un Murat Yıldırım ve Donald'a as takımda görev verdiği görüldü.


Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş müsabakası için perşembe günü İstanbul'a gidecek.

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