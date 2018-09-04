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04 Eylül 2018 12:12

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları yarın başlıyor

04 Eylül 2018 12:12

haftasında sahasında Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları için yarın toplanacak.


Süper Lig’in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yarın başlıyor. Milli maç arası nedeniyle 4 gün izin yapan sarı-kırmızılı takım, yarın Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak ilk çalışmasını yapacak. Malatya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Murat Yıldırım ve Mitchell Donald’ın da takımla birlikte idmana katılacağı belirtildi.


Atiker Konyaspor maçında özellikle orta sahanın görüntüsünden memnun kalmayan Teknik Direktör Erol Bulut’un, Murat Yıldırım, Donald ve yeni transfer Ganalı Sulley Muniru’ye hazır olmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.




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