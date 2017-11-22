Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor

haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları düzelen Yalçın Ayhan, Issiam Chebake ve Michale Pereira da takımla birlikte çalıştı. Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen fiziksel eksikliği bulunan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut’un saha ortasına topladığı oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çift kale maçla devam etti.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’a kaybeden kadrodan iki değişikliğe gideceği tahmin edilen Teknik Direktör Erol Bulut’un cezası biten golcü Khalid’i ve yedek bekleyen Azubuike’ye ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.