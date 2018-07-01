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01 Temmuz 2018 12:21

Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampı başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da gerçekleştirdiği 5 günlük hazırlık kampının ardından 1 gün izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampı için bugün Bolu’da toplandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampı başladı

01 Temmuz 2018 12:21


Sağlık kontrolleri ve kampa ön hazırlık şeklinde geçen Malatya’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılılar, Bolu Termal Tesislerinde toplanarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Kampın ilk gününe izinli olan Khalid Boutaib, Godson Azubuike ve Issam Chebake’nin katılmadığı belirtilirken, bu futbolcuların önümüzdeki günlerde çalışmalara dahil olacakları ifade edildi.


Evkur Yeni Malatyaspor’un Bolu Termal Tesislerindeki kampı 11 Temmuz’a kadar sürecek. Malatya temsilcisi burada 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Takım Bolu kampının ardından yapacağı 2 günlük izinin ardından 14 Temmuz’da Topuk Yaylası Tesislerinde toplanarak üçüncü etap kampına başlayacak. Topuk Yaylası kampı da yaklaşık 15 gün sürecek.



“Birkaç güne aramızda olacaklar”


Kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı, kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada Bolu kampının startını verdiklerini söyledi.


Sakatlıksız bir kamp dönemi temenni ettiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ravcı, “Bugün itibariyle Bolu’da toplanarak kamp çalışmalarımıza başladık. Takımımızda sakat oyuncumuz bulunmazken, geçen sezon sakatlanan Issam Cehabake’nin de önümüzdeki günlerde aramıza katılacağını belirtmek isterim. Bunun dışında izin olan oyuncularımız var. Onlar da birkaç güne aramızda olacaklar. İnşallah sezon hazırlıklarımız kazasız, belasız ve sakatlıksız geçer” diye konuştu.




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