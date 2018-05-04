Evkur Yeni Malatyaspor’da Bulut Almanya’dan döndü

haftanın kapanış maçında Pazartesi günü 20.00’de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıkları 3 puan parolasıyla sürüyor.

Çocuğunun tedavisi için bulunduğu Almanya’dan dönen Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlık geçerken, futbolcuların hırslı oluşu yüzleri güldürdü.

Çalışmanın başında futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, ligin sonu yaklaşırken her takımda görülebilen rehavetin tehlikeli sonuçlarının olduğuna dikkat çekerek, disiplin ve ciddiyetten taviz verilmemesi uyarısında bulundu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti. Bu arada Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike antrenmandaki neşeli tavırlarıyla arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanın ardından Elazığ üzerinden İzmir’e gidecek.