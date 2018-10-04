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Evkur Yeni Malatyaspor'da D.G. Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 8.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü saat 13.30'de D.G Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana Ertaç Özbir, Sincere Seth, Erkan Kaş ve Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Bu futbolculardan Erkan ve Ertaç'ın durumlarının ciddi olmadığı, diğer oyuncuların ise Sivas maçında da forma giyemeyecekleri belirtildi.


Düz koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçı sık sık kesen Teknik Direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Başakşehir maçında yapılan hataları göstererek, tekrarlanmamasını istedi.


Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla D.G. Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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