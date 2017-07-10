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10 Temmuz 2017 13:07

Evkur Yeni Malatyaspor’da Dialiba rekabete hazır

Yeni sezona Bolu’da hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da kampın en çalışkan isimlerden olan Senegal’li sol kanat oyuncusu Diabang Dialiba yaptığı açıklamada, "Çok çalışarak yeni sezonda da takımın formasını giymek istiyorum.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Dialiba rekabete hazır

10 Temmuz 2017 13:07

Biliyorum kolay değil ama ben mücadele etmeyi severim" dedi.


Geçen sezon TFF 1. Lig’de 10 gol barajının üzerine çıkarak, takımın en golcü ismi olmayı başaran Dialiba, Bolu kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddialı konuştu.



"En iyilerin olduğu ligdeyiz"


Evkur Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’de başarılı olmak istediğini belirten Dialiba, "Geçen sezon gerçekten büyük bir başarıya imza attık. Ben de takımım ile birlikte Süper Lig’e yükseldim. Şimdi işimiz daha da zor. Çünkü en iyilerin olduğu ligdeyiz. Ben kariyerimde kaliteli liglerde forma giydim ve büyük maçların havasını teneffüs ettim. Burada Malatya’yı en iyi şekilde temsil edebilmek için elimden geleni yapacağım. Tabii bunun için en başta takımın yeni hocasına kendimi beğendirmem gerekiyor. Biliyorum çok başarılı isimlerle rekabet edeceğim ama ben de mücadeleyi severim. Çok çalışarak yeni sezonda da takımın formasını giymek istiyorum" dedi.



"Bu bizim için ve rekabet ortamı için çok iyi bir tablo"


Dialiba, Bolu’da yeni arkadaşlarının da katılmasıyla birlikte güzel bir çalışma ortamı oluştuğunu da sözlerine ekleyerek, "Burada yoğun bir tempoda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımın da katılmasıyla birlikte güzel bir çalışma ortamı oluştuğunu düşünüyorum. Bu sene takımdaki yabancı oyuncu sayısı daha fazla. Bu bizim için ve rekabet ortamı için çok iyi bir tablo. Çok çalışan formayı giyip sahaya çıkacak. Yeni transferlerin bir kaçını daha önceden tanıyorum. Geçen sezondan devam eden futbolcularla iyi bir arkadaşlığımız var. Yeni gelenlerle de aynı samimiyetin yakalanacağına inanıyorum" diye konuştu.




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