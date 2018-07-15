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15 Temmuz 2018 17:02

Evkur Yeni Malatyaspor’da Diallo ile yollar ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor, oyuncusu Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Diallo ile yollar ayrıldı

15 Temmuz 2018 17:02


Transfer çalışmalarında kadrosuna katmak istediği oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya başladı. Yönetim, geçtiğimiz sezon Bastia takımından transfer edilen Diallo ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.


Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Yeni Malatyaspor formasıyla 14 karşılaşmada 834 dakika görev alan Diallo, performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcular arasında yer almıştı.


Bu sezon Gineli futbolcuyu kadroda düşünmeyen teknik direktör Erol Bulut’un sunduğu rapor doğrultusunda yönetim, oyuncuyla görüşerek yollarını ayırdı.




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