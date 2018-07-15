Evkur Yeni Malatyaspor’da Diallo ile yollar ayrıldı

Transfer çalışmalarında kadrosuna katmak istediği oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya başladı. Yönetim, geçtiğimiz sezon Bastia takımından transfer edilen Diallo ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Yeni Malatyaspor formasıyla 14 karşılaşmada 834 dakika görev alan Diallo, performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcular arasında yer almıştı.
Bu sezon Gineli futbolcuyu kadroda düşünmeyen teknik direktör Erol Bulut’un sunduğu rapor doğrultusunda yönetim, oyuncuyla görüşerek yollarını ayırdı.