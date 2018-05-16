Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut sezonu değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin son haftasında sahasında Kayserispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendileri açısından kolay bir sezon olmadığını belirten Bulut, "Geldiğimden bu yana zor sezon geçeceğinin bilincindeydim. Söylediğim bir kelime vardı her zaman onun arkasında durdum. Ne olursa olsun sonuna kadar burada duracağım diye söyledim. Allah’a şükürler olsun her şey isteğimiz doğrultusunda gitti. Ligde kalmayı başardık. Bir maçımız daha var Kayserispor maçı cuma günü. Bunu tek ben değil, ben ekibim ve futbolcularımla beraber bunu başardık. Zor günler geçirdik. Tesiste olsun, oynadığımız maçlarda olsun, verilmeyen gollerimiz olsun, giden puanlar olsun. Tabi bizimde hatalarımız oldu. Bireysel hatalarımız oldu. Biz bunların üstesinden geldik. Eninde sonunda ligde kalmayı başardık bu önemliydi bizim için" dedi.

“Yönetimle görüştük”

Galatasaray maçından önce yönetime 3 yıllık bir proje hazırladıklarını ifade eden Bulut, "Üzerinde iki ay çalıştığımız bir projeydi. Kısa vadede neler kulübümüze katabiliriz. Bu kısa vade dediğim alt yapıyla ilgili, tesisimizle, sahalarımızla ilgili neler yapmamız gerekiyor, neleri geliştirmemiz gerekiyor, neleri kulübümüzün içinde değiştirmemiz gerekiyor ve neleri ilerletmemiz lazım böyle bir sunum yaptım. Kendileri bana çok beğendiklerini ve çok faydalı olacağını söylediler. Bu şekilde bir sunumumuz oldu. 3 senelik bir proje sunduk. 3 sene sonunda U15 de oynayan bir futbolcu 3 sene sonra 18 yaşına geldiğinde A takım seviyesine çıkması gerektiğini kendilerine ilettik ve o seviyeye yaklaşması gerekiyor. Çünkü 20 yaşındaki futbolcu şu an gördüğümüz U21 takımımızda 20-21 yaşında futbolcularımız var. Halen A takım seviyesinde değiller. Onlardan pek fazla fayda maalesef göremiyoruz. O yüzden alt yapıdaki çalışmamızı biraz değiştirip 3 sene içerisinde 15-16 yaşındaki futbolcu 18-19 yaşına geldiğinde A takım seviyesinde olması gerekiyor" diye konuştu.

Geleceği ile alakalı henüz yönetimle görüşmediğini belirten Bulut, "Yönetime sunum yaptım ama gelecekle ilgili yönetimle benim şahsımla ve ekibimle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Önümüzdeki Kayserispor maçından sonra yönetimle oturup konuşacağız. Bir toplantımız olacak. Orada her şey daha netlik kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Transferle ilgili ve genel durumla ilgili her şey o toplantıdan sonra daha netlik kazanacaktır" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin gelecek yılla ilgili bir hedefinin olup olmadığıyla alakalı soruya Bulut, "Şu an bir hedef söyleyemeyeceğim. Çünkü o hedefi Kayserispor maçından sonra yapacağımız toplantının neticesinde belirleyebileceğiz o hedefi veya belirlemeyeceğiz" yanıtını verdi.