Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’tan transfer beklentisi

Bu oyuncuların Topuk Yaylası kampına katılmaları en büyük beklentimiz" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut kamp ve transferle ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Bulut, "Bolu’da yaklaşık 11 günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Burada hazırladığımız programlar doğrultusunda yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da bizim tempomuza ayak uydurmaları ve uyum süreçleri için faydalı oldu diyebilirim. Burada iki de hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçlarda bazı oyuncuları daha yakından görme durumumuz oldu. Tabi maçları kazanmak önemliydi ama bundan da önemlisi nasıl bir durumda olduğumuzu görmek daha da önemliydi. İki karşılaşmada da iyi bir görüntü sergilediğimizi söyleyebilirim. İnşallah forma anlamındaki bu yükselişimiz devam eder" şeklinde konuştu.

"En kısa zamanda katılmaları bizim için avantaj olur"

Transferle ilgili de konuşan Bulut, takıma katılmasını beklediği oyuncular olduğunu da belirterek, "Transferde komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var. Bu oyuncuların Topuk Yaylası kampına katılmaları en büyük beklentimiz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmaları bizim için avantaj olur. Bu anlamda görüşme halinde olduğumuz oyuncuların aramızda olmalarını bekliyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu çalışmalardan yeni arkadaşlarımızın da istifade etmeleri kendi adımıza iyi olur" diye konuştu.