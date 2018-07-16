Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 12:55

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’tan yönetime transfer mesajı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Transfer çalışmalarımız doğrultusunda komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var ama henüz netleşen bir durum yok.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’tan yönetime transfer mesajı

16 Temmuz 2018 12:55

Keşke bu oyuncular en erken şekilde aramıza katılmış olsalardı” dedi.


Sarı-kırmızılı takımda Topuk Yaylası kampı sürerken, çalışmalar ve transferle ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.



“Keyifli ve de verimli bir ortamda çalışmalarımızı yürütüyoruz”


Evkur Yeni Malatyaspor olarak yeni sezona güçlü girmek istediklerini kaydeden Bulut, “Bolu kampının ardından çalışmalarımızı Topuk Yaylası’nda sürdürüyoruz. Burası oldukça güzel bir merkez diye düşünüyorum. Her gün çift antrenman temposuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uygulamalı çalışmalarının yanı sıra teorik olarak da bazı programları takip ediyoruz. Gerek mevcut futbolcularımız, gerekse de yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte keyifli ve de verimli bir ortamda çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.



“Gelen oyuncularla birlikte iyi ve sağlam bir takım olacağımız düşüncesindeyim”


Bulut, transferde yeni oyuncuların kampa katılmasını beklediklerini ifade ederek, “Transfer çalışmalarımız doğrultusunda komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var ama henüz netleşen bir durum yok. Keşke bu oyuncular en erken şekilde aramıza katılmış olsalardı. Çünkü yeni sezon öncesi bu oyuncuları hazırlamak, uyum süreci gibi önemli faktörler bir takım için oldukça önemli. Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde çalışıyor. Tabii transferde şartların oluşabilmesi için birçok ayağın yerli yerine oturması lazım. Ben gelen oyuncularla birlikte iyi ve sağlam bir takım olacağımız düşüncesindeyim. Umarım Yeni Malatyaspor olarak geçen sezon elde edilen konumun üzerinde çıkarız ve taraftarımızı mutlu ederiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç