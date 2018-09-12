Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular Beşiktaş'tan çekinmiyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Erkan Kaş, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyleyerek, “Hem zevk alacağız hem de puan alıp döneceğiz inşallah" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Erkan Kaş ve golcü futbolcusu Khalid Boutaib, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaş, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Onların yaptıklarına bakıyoruz, bizim kendi yapacaklarımızı planlıyoruz. İnşallah güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hem zevk alacağız hem de puan alıp döneceğiz inşallah" diye konuştu.

“Lig çok uzun”

Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini kaydeden Kaş, "Lig çok uzun. Konya maçında puan kaybettik. Puan almayı çok istemiştik, ama oraya takılıp kalmayacağız, devam etmemiz lazım. Beşiktaş ile maçımız var, orada puan ve puanlar alırsak, lig zaten uzun bir maraton ileride bunun yararını çok büyük bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Milli takım arası en çok bana yaradı diyebilirim”

Kaş, kendi performansına ilişkin, "Milli takım arası en çok bana yaradı diyebilirim. Şu an gayet iyi ve oynayabilecek durumdayım. Hocam şans verirse elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Güzel bir başlangıç yaptık”

Ligde dört haftalık bölümde 7 puan topladıklarını anımsatan Kaş, "Güzel bir başlangıç yaptık. İlk dört hafta bence çok iyi oynadığımız maçlar oldu, iyi puan aldığımız maçlar oldu. Bundan dolayı şuan bunun üzerine katmamız lazım. Aldığımız puanla zaten yetinemeyiz de üstüne katarak devam edersek bizim için her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Khalid Boutaib: "Milli takımdayken arkadaşlarla konuştuğumda çok iyi çalıştıklarını söylediler”

Forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmenin kendileri için iyi olacağını söyledi. Ligin 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını ifade eden Boutaib, "Milli takımda iken arkadaşlarla konuştuğumda çok iyi çalıştıklarını söylediler. Geldiğimde aynen bende onu gördüm. Onun için en iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

“En azından bir puanla dönmek iyi olacak”

Boutaib, bir gazetecinin 'Geçen sezon İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alınamadı, bu sezon Beşiktaş maçıyla bu şansızlık kırılır mı?' sorusuna, "İnşallah bizim istediğimiz bu. Gerekirse daha kötü bir oyun ama bir puanla dönmek en azından iyi olacak benim için" cevabını verdi.

Faslı golcü, takıma katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, "Geçen sene ben 3 gol atmıştım, 4 puan toplamıştık, bu sene atmadım 7 puan topladık. Keşke böyle devam etsin, ben katkı sağlayayım, golün kimin atacağı önemli değil" dedi.