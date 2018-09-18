Evkur Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan son 3 haftada galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 4 haftalık bölümde 7 puan toplayabildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'yi 3-1, 2. haftasında ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, ilk iki haftada 6 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, sonraki 3 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 5 haftalık bölümde 7 puan topladı. Ligde geride kalan 3 haftada galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, 3 karşılaşmada 1 kez berabere kalırken, 2 karşılaşmayı ise kaybetti. Ligin 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 4. haftada sahasında Atiker Konyaspor'a 1-0, 5. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

5 gol atıp, 4 gol yedi

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 5 hafta sonunda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü. Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 maçta ise kalesinde 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe ağlarını 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını ise 1'er kez havalandırdı. Ligde gol attığı 2 karşılaşmayı kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, sadece Beşiktaş karşılaşmasından yenik ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 4 büyüklerin korkulu rüyası olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Geçen sezon sahasında Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile berabere kalarak puan almıştı.

Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.