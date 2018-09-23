Evkur Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

U21 Süper Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet özlemi sürüyor. Sarı-kırmızılılar sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı oynanan karşılaşmayı Muhammed Emre Yüzer, Ümit Ertan ve Yunus Furkan Keleş hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken, ev sahibi takım bir çok net pozisyondan sonuç alamadı. Evkur Yeni Malatyaspor 67. dakikada Tayyip Eren Aşıcı'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Rize son dakikada bulduğu gollerle galip gelmesini bildi. Konuk takım 80. dakikada Emirhan Topcu ve 90+3'te de Muhammet Çelik'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada, Çaykur Rizespor'dan Furkan Cinkaya 53. dakikada, Evkur Yeni Malatyaspor'dansa 90 dakikada kaleci Cihat Herdili kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla galibiyet özlemini 6 maça çıkardı.