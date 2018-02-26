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26 Şubat 2018 11:30

Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi

Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 haftalık galibiyet özlemi Kardemir Karabükspor karşısında son buldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi

26 Şubat 2018 11:30

Karabükspor maçına kadar ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, haftalar sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldürdü.


23. haftada sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1’le geçen Evkur Yeni Malatyaspor’da haftalar sonra gelen galibiyetin sevinci yaşanıyor. Bu haftadan sonra zor bir fikstürle yola devam edecek Malatya ekibinde, alınan galibiyet ve 3 puanın yanı sıra, golcü Khalid Boutaib’in de 5 hafta aradan sonra golle tanışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Evkur Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 31’e yükseltirken, puan tablosunda ise 9. sıraya yerleşti.



Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın başlanacak


Bu arada sarı-kırmızılılarda 24. haftada deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları ise yarın başlayacak. Kardemir Karabükspor maçının ardından 1 gün izin verilen futbolcuların yarın Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.


Malatya temsilcisinde Karabükspor karşısında sarı kart gören Emanuel Dening cezalı duruma düşerken, cezalarından dolayı bu maçta forma giyemeyen Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçında formalarına tekrar kavuşacak.




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