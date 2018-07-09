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09 Temmuz 2018 11:45

Evkur Yeni Malatyaspor’da il dışı seçmeleri sona erdi

Evkur Yeni Malatyaspor, geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü alt yapı seçmelerini tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da il dışı seçmeleri sona erdi

09 Temmuz 2018 11:45

Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Muş’ta yetenek taraması yaptı.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü altyapı seçmelerini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde toplamda 2 bine yakın sporcunun katılımıyla bölge seçmesi yaptı. Seçmelere sıcağa rağmen yoğun katılım olurken, görevli antrenörler tarafından 20’ye yakın sporcunun tespit edildiği belirtildi.



“Doğu ve Güneydoğu’yu karış karış gezdik”


Seçmelerle ilgili bilgi veren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, "İl dışı seçmelerimiz Muş’ta yaptığımız seçmeyle sona erdi. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene Doğu ve Güneydoğu’yu karış karış gezdik. Geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğümüz altyapı seçmelerini tamamlamış bulunuyoruz.


Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde toplamda 2 bine yakın sporcunun katılımıyla bölge seçmesi yaptık. Seçmelere sıcağa rağmen yoğun katılım olurken, görevli antrenörler tarafından 20’ye yakın sporcunun tespit edildiği belirtildi "diye konuştu.




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