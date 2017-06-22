Evkur Yeni Malatyaspor’da İrfan Başaran ile yollar ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor forması altında geçirdiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan İrfan Başaran, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile karşılıklı görüşüp sözleşmesini feshettiğini paylaştı.

Sarı-siyahlı kulüp ile yollarını iyi niyet çerçevesi içerisinde ayırdıklarını söyleyen İrfan, “Malatya’yı ve orada yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun” dedi.

“Bu başarıların hikayesi bile başlı başına bir ömre sığar”

Evkur Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra İHA’ya konuşan ‘Süper bücür’ lakaplı İrfan Başaran, “Dün Adil Başkan ile görüştük ve iyi niyet çerçevesi içerisinde yollarımızı ayırdı. Her iki taraf için de hayırlısı olur inşallah. Şunu tüm samimiyetimle belirtmeliyim ki, “Malatya’yı ve orada yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadım. Bu başarıların hikayesi bile başlı başına bir ömre sığar. Alınan bu başarılarda bir nebze olsun katkım oldu ise ne mutlu bana. Malatya’da çok değerli insanlar tanıdım gerçekten. O insanları hiçbir zaman unutmayacağımı belirtmek isterim. Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum. Eminim bu futbol kenti bu ligde de farkını kısa sürede hissettirecektir. Allah’a emanet olun. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun” ifadelerini kullandı.