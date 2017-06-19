Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 13:49

Evkur Yeni Malatyaspor’da Issiar Dia imzaya geliyor

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde anlaşma sağladığı Issiar Dia ile İstanbul’da sözleşme imzalayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Issiar Dia imzaya geliyor

19 Haziran 2017 13:49


Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Dia’nın en geç çarşamba gününe kadar Türkiye’de olacağı ve kendisini Evkur Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Fransa’da başarılı bir sezon geçiren oyuncuyu imza için Türkiye’ye beklediklerini belirtti.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia’yı sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti.


Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.



“Dia’yı bekliyoruz”


Issiar Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Türkiye’ye beklediklerini paylaşan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, “Issiar Dia ile büyük oranda anlaştık. Kendisini Türkiye’ye bekliyoruz. Bir mucize olmaz ise transfer gerçekleşecek. Dia, Türkiye’nin yakından tanıdığı başarılı bir futbolcu hak verirsiniz. Bu transfer takımımıza büyük katkı sağlar. İnşallah resmi imzayı bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!