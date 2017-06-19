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19 Haziran 2017 17:16

Evkur Yeni Malatyaspor’da Issiar Dia ve Alejandro Faurlin imzayı attı

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transferde Senegalli sağ kanat oyuncusu Issiar Dia ve Arjantinli orta saha Alejandro Faurlin ön anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Issiar Dia ve Alejandro Faurlin imzayı attı

19 Haziran 2017 17:16


Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir takım kurmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, bir süredir gündeminde bulunan Issiar Dia ve Alejandro Faurlin ile ön anlaşma imzaladı.


Transferdeki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Transferde bir süredir gündemimizde bulunan Senegalli sağ kanat oyuncusu Issiar Dia ve Arjantinli orta saha Alejandro Faurlin ile ön anlaşma imzaladık. Bu transferler Malatya’ya hayırlı olsun. Bu oyuncular için önümüzdeki günlerde Malatya’da toplu bir imza töreni düzenleyeceğiz. İki oyuncuda kalitesine inandığımız oyuncular. Dia zaten tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim. Faurlin’in de bu ligde çok ses getireceğine inanıyoruz. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transferlerimize devam ediyoruz. İnşallah birkaç güne yeni isimler açıklayacağız” ifadelerini kullandı.



Nancy’da 30 maçta forma giydi


Fransa Lig 1’de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia, Türk futbolseverlerin Fenerbahçe’den de tanıdığı bir isim. Senegalli futbolcu geçen sezon Nancy forması altında 30 maça çıkarak, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.



Palermo forması da giydi


Bir dönem İtalya’nın Palermo kulübünde de forma giyen 30 yaşındaki Alejandro Faurlin, merkez orta saha oyuncusu. Sol ayaklı futbolcu geçen sezon La Liga 2’de Getafe formasıyla 26 resmi müsabakaya çıktı ve rakip ağlara 4 gol bıraktı.




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