Evkur Yeni Malatyaspor’da kongre ve yeni sezon hazırlığı

Sarı-kırmızılı kulüp 17 Haziran tarihinde mali genel kurulunu yapar yapmaz, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig’deki ilk sezonunda ligi 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Bayramın 3. günü mali genel kurulunu yapacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 25 Haziran tarihinde yeni sezon için Malatya’da toplanacak. Teknik Direktör Erol Bulut ile yeni sezon için yola devam kararı alarak teknik heyet sorununu büyümeden ortadan kaldıran Adil Gevrek yönetimi, transfere de hızlı başladı. Malatya temsilcisi Sırbistanlı orta saha oyuncusu Danijel Aleksic’e renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Yeni sezon için en az 6 transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, geçen sezonki kadrosundan da 5 isimle yolları ayırmayı planlıyor. Sözleşmeleri devam eden Issiar Dia, Nacar Barazite, Emanuel Dening, Sadio Diallo ve Fabian Farnolle’yi yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Malatya temsilcisi bu oyuncuları elinden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Kulüp çalışanlarına maaş müjdesi

Bu arada 17 Haziran Pazar günü yapılacak mali genel kurul için Malatya’ya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kulüp çalışanlarıyla iftar yemeğinden bir araya geldi. Gevrek’in yemekte çalışanlara müjde vererek, maaşlara zam yaptığını açıkladığı belirtildi.