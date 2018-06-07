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07 Haziran 2018 14:59

Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp çalışanlarına iftar

Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp çalışanları iftarda bir araya geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp çalışanlarına iftar

07 Haziran 2018 14:59


Evkur Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri ve çalışanları, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın’ın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.


Nurettin Soykan Tesisleri’nin bahçesindeki iftar yemeğine altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün büyük bir aile olduğunu söyledi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Ravcı, “Bu güzel rahmeti bol ayda bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Belki mesaimiz dolayısıyla hemen her gün bir aradayız ama iftar sofrası başında birlikte olmak başka bir duygu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü kocaman bir ailedir. Biz de bu kocaman ailenin birer parçasıyız. İnşallah daha güzel günlerde ve başarılarda bir arada olmak da nasip olur” diye konuştu.




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