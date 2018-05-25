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25 Mayıs 2018 13:29

Evkur Yeni Malatyaspor’da locar hazır hale getirildi

Geçen sezonu yeni stadına lig devam ederken taşındığı için kombine ve loca satışı yapamadan geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi kombine ve localar için özel bir çalışma yürütüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da locar hazır hale getirildi

25 Mayıs 2018 13:29


Yeni Malatya Stadyumunda toplam 46 locayı sezonluk satmak için hazır hale getiren sarı-kırmızılı kulüp, kombine kartlar için de oldukça titiz davranıyor. 10-12 ve 24 koltuklu olmak üzere, standartları değişen localarda ev sıcaklığı ortamının oluşturulması amaçlanmış. Buzdolabından, televizyona, özel koltuk setlerinden kişisel eşyalara kadar her şeyin düşünüldüğü locaların satışına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine kart satışları için de hazırlıklarını tamamladı. Her taraftarın ekonomisine uygun olarak fiyatlandırıldığı açıklanan kombinelerin de önümüzdeki günlerde satışına başlanacak.


Sarı-kırmızılı yönetimin kombine satışında yeni sezon için stadyumun tamamını satışa açacağı belirtildi.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kombine ve loca satışından bu yıl en az 2,5 milyon TL gelir beklediği öğrenildi.




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