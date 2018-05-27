Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 12:22

Evkur Yeni Malatyaspor’da Mali Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Yeni Malatyaspor’da bugün Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Mali Genel Kurul Toplantısı ertelendi

27 Mayıs 2018 12:22


Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de ilk sezonunda 43 puan toplayarak, ligi 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da yönetim, sezonun tamamlanmasının ardından yıllık olağan mali genel kurul toplantısı kararı almıştı. Bugün saat 10.00’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 17 Haziran’a ertelendi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 17 Haziran Pazar günü 10.00’da Battalgazi Yeni Belediye Binası Kongre Salonu’nda yapılacağı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç