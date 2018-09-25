Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenmana sakatlığı süren Ömer Şişmanoğulu dışında bütün futbolcular katıldı.

Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Erkan Kaş ve golcü oyuncu Aleksic'in de çekilen MR'ları sonucu önemli bir durumlarının olmadığı belirtildi.

Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Rize maçındaki oyundan memnun olmadığını, tempolarını biraz daha yükseltmeleri yönünde futbolcularına uyarılarda bulundu.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.