İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 7.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, istasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.


Ligin 6. haftasında Malatya'da oynanan karşılaşmada dizine aldığı darbe nedeniyle maça devam edemeyen Danijel Aleksic de takımla birlikte çalışmalara başlarken, başarılı oyuncunun Başakşehir maçında oynayabileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.