Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, istasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Ligin 6. haftasında Malatya'da oynanan karşılaşmada dizine aldığı darbe nedeniyle maça devam edemeyen Danijel Aleksic de takımla birlikte çalışmalara başlarken, başarılı oyuncunun Başakşehir maçında oynayabileceği belirtildi.