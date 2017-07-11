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11 Temmuz 2017 15:04

Evkur Yeni Malatyaspor’da Nijeryalı Seth performansıyla beğenildi

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da kamp programı kapsamında Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında sahaya ilk 11’de çıkan tek yabancı futbolcu olan Sincere Seth, sergilediği performansla hocasından geçer not aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Nijeryalı Seth performansıyla beğenildi

11 Temmuz 2017 15:04


Sarı-siyahlı takıma, vatandaşı olan orta saha oyuncusu Azubuike’nin önerisiyle transfer edilen Seth, sahada kaldığı süre içerisinde hızı, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla alkış aldı.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın hazırlık maçında Adana Demirspor’a karşı alınan 5-0’lık galibiyet sonrası performansından memnun kaldığı öğrenilen 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun karşılaşmayı izleyenler tarafından da beğenildiği ifade ediliyor.


Evkur Yeni Malatyaspor’da sağ bekte Sincere Seth ile birlikte Issam Chebake de yeni sezonda forma rekabetine girecek.




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