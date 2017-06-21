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21 Haziran 2017 17:33

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sezer Özmen ile yollar ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da defans oyuncusu Sezer Özmen ile yollar ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sezer Özmen ile yollar ayrıldı

21 Haziran 2017 17:33


2018 yılına kadar Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunan Sezer ile karşılıklı görüşme sonucu ayrılık kararı alındığı belirtildi.


Başarılı oyuncu Sezer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor ile sözleşmemi saygıdeğer başkan ile görüşüp bitirmiş bulunmaktayız teşekkür ediyorum. Kendisine ve şampiyonlukta emeği olan bütün arkadaşlarıma tekrardan çok teşekkürler. Şimdi yeni bir şampiyonluk hikayesinde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.


Sezer Özmen geçen sezon devre arasında transfer olduğu Evkur Yeni Malatyaspor’da toplam 10 resmi müsabakaya çıktı.




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