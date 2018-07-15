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15 Temmuz 2018 17:01

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Düzce’deki Topuk Yaylası’nda gerçekleştiriyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon hazırlıkları sürüyor

15 Temmuz 2018 17:01


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası’nda dün toplanan E. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz’a kadar sürdüreceği kamp çalışması kapsamında teknik-taktik çalışarak, oyun sistemi üzerinde duracak. Malatya ekibi 2018-2019 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Bolu Termal’de gerçekleştirmişti. Bolu Termal’deki birinci etap kamp çalışmaları çerçevesinde güç ve kondisyon depolayan sarı-kırmızılılar, iki hazırlık karşılaşması oynarken, her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.


Malatya temsilcisi Topuk Yaylası’nda 3 ya da 4 hazırlık karşılaşması oynayacak.




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