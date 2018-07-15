Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası’nda dün toplanan E. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz’a kadar sürdüreceği kamp çalışması kapsamında teknik-taktik çalışarak, oyun sistemi üzerinde duracak. Malatya ekibi 2018-2019 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Bolu Termal’de gerçekleştirmişti. Bolu Termal’deki birinci etap kamp çalışmaları çerçevesinde güç ve kondisyon depolayan sarı-kırmızılılar, iki hazırlık karşılaşması oynarken, her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Malatya temsilcisi Topuk Yaylası’nda 3 ya da 4 hazırlık karşılaşması oynayacak.