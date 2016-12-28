Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 15:11

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları

28 Aralık 2016 15:11

Transferde adı Evkur Yeni Malatyaspor ile anılan sağ bek oyuncusu Yasin Palaz, kendisine gelen bir transfer teklifinin olmadığını söyledi.
TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları kapsamında adı geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’lu sağ bek oyuncusu Yasin Palaz, konuyla ilgili açıklama bulundu.

“Adımın orayla anılması beni gururlandırır”
Transfer konusunun arz talep meselesi olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, “Yeni Malatyaspor benim eski kulübüm. Tabi adımın orayla anılması beni gururlandırır. Ancak bana gelmiş herhangi bir transfer teklifi yok. Transfer konusu arz talep meselesidir. Talep olur, oturur konuşuruz. Benim oraya karşı olan bağımı söylememe gerek bile yok. Oradan ayrılırken bana büyük yanlış yapılmıştı. O içimde ukde olarak durur hala. Ama söylediğim gibi o forma benim için kutsaldır. Bu sözlerim sakın yanlış algılanmasın, oraya transfer olurum ya da olmam bu tür olaylara girecek en son adamım. Yıllardır 44 numaralı formayı giyen ve bundan sonrada giymeyi düşünen Yasin Palaz için Malatya şehri ve o taraftar her zaman ayrı bir yerde duracaktır. Transferde görüştüğüm kulüpler var. Bakalım kısmet neyi gösterir. Sonuçta hala bu kulübün lisansı futbolcusuyum” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç