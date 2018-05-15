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15 Mayıs 2018 17:04

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesi belli oldu

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulu İstanbul’da toplanarak yeni sezona dair önemli kararlar aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesi belli oldu

15 Mayıs 2018 17:04

Teknik Direktör Erol Bulut’un da bir bölümünde yer aldığı toplantıda yeni sezonunun transfer komitesi belirlendi.


Süper Lig’deki ilk sezonunda hedefini gerçekleştirerek ligde kalan sarı-kırmızılı takım yeni sezonun çalışmalarına başladı. Önümüzdeki yıl da mevcut teknik heyetle yola devam kararı alan Malatya ekibinde, yönetim kurulu transferde Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı’ya da yetki verdi. Buna göre transferle ilgili alınacak her türlü kararda Erol Bulut ve Ali Ravcı’nın da bilgisi alınacak.


Yönetim kurulunun toplantısında transfer komitesi olarak Gökhan Çelik, Suat Tekin, Mehmet Maden, Erol Bulut ve Ali Ravcı isimleri belirlendi.




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