Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesi belli oldu

Teknik Direktör Erol Bulut’un da bir bölümünde yer aldığı toplantıda yeni sezonunun transfer komitesi belirlendi.

Süper Lig’deki ilk sezonunda hedefini gerçekleştirerek ligde kalan sarı-kırmızılı takım yeni sezonun çalışmalarına başladı. Önümüzdeki yıl da mevcut teknik heyetle yola devam kararı alan Malatya ekibinde, yönetim kurulu transferde Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı’ya da yetki verdi. Buna göre transferle ilgili alınacak her türlü kararda Erol Bulut ve Ali Ravcı’nın da bilgisi alınacak.

Yönetim kurulunun toplantısında transfer komitesi olarak Gökhan Çelik, Suat Tekin, Mehmet Maden, Erol Bulut ve Ali Ravcı isimleri belirlendi.