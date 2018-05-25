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25 Mayıs 2018 13:59

Evkur Yeni Malatyaspor’da yabancılar elde kaldı

Süper Lig’deki ilk sezonunu 10.

Evkur Yeni Malatyaspor’da yabancılar elde kaldı

25 Mayıs 2018 13:59

sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük beklentilerle transfer edilen ancak sezon içerisinde bekleneni veremeyen yabancı oyuncular elde kaldı.


Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında yüksek bonservis ücretleriyle döviz kuru üzerinden sözleşme yaparak aldığı yabacı futbolcular Nacer Barazite, Sadio Diallo, Fabian Farnolle ve Issiar Dia’nın gönderilmesi için yol arıyor. Malatya temsilcisi beklediği verimi alamadığı yabancılarını bonservis sorunu nedeniyle gönderemediği için yeni transfer yapamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Döviz kurunun yüksek seyretmesi sarı-kırmızılı yönetimin işini daha da zorlaştırırken, Başkan Gevrek’in önümüzdeki günlerde gönderilmesi düşünülen isimlerle bir görüşme yapacağı bildirildi.


Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden çıkardığı yabancı futbolcuların mukavele bitiş tarihleri ise şöyle:


Fabian Farnolle 2019, Sadio Diallo 2019, Nacer Barazite 2020, Issiar Dia 2020




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